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ABD ithal filmaşin piyasası durgun kalmaya devam etti

ABD’de yerel filmaşin fiyatları, üreticilerin en son yaptığı fiyat artışıyla birlikte ithal filmaşin tekliflerini bir kez daha geçti.

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