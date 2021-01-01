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ABD inşaat demiri piyasası altyapı yasasından kısa vadede ciddi bir etki beklemiyor

Başkan Biden’ın bu haftanın başında altyapı yasasını imzalamasının ardından ABD inşaat demiri piyasasındakiler bu yasanın ...

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