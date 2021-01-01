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< Hurda ve Hammadde

Zayıf talep pik demir fiyatları üzerinde baskı kuruyor

Başlıca geleneksel pik demir alıcılarından gelen talep, bu hafta, durgun seyretmeye devam etti.

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