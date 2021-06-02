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< Hurda ve Hammadde

Yüksek çelik fiyatları Çin’de yerel ve ithal hurda fiyatlarındaki toparlanmayı destekledi

Vadeli çelik fiyatlarının dibi görmesi, Çin’de hurda fiyatlarını güçlü bir şekilde destekledi.

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