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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel gemi hurdası alım fiyatları değişmedi

SteelOrbis’in 3 Aralık tarihinde yayımladığı rapordan bu yana, Türkiye’de yerel gemi hurdası alım fiyatlarının genel aralığı ...

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