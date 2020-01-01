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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Kanada çıkışlı hurda daha yüksek fiyatlardan alındı

Bugün, 10 Haziran tarihinde Türkiye’ye yapılan Kanada çıkışlı hurda bağlantısı, fiyatların artacağına işaret etti.

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