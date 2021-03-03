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Türkiye’de gemi hurdası fiyatları üst sınırdan 440$/mt seviyesine ulaştı

Bu haftaya sert fiyat artışıyla başlanan Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatların üst sınırı 440$/mt seviyesine ulaştı.

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