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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de çok sayıda deep sea hurda bağlantısı bildirildi, piyasa hala güçlü

Özellikle Aralık ayı sevkiyatlı olmak üzere gerçekleştirilen birçok yeni bağlantıyla Türkiye haftanın sonuna kadar hurda ithalatında aktif kaldı.

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