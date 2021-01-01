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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında yeniden yükseliş

SteelOrbis’in 25 Ekim Pazartesi günü yayınladığı raporundan bu yana bazı üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını 100-300 TL/mt ...

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