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< Hurda ve Hammadde

Tüm sinyaller ABD’de hurda fiyatlarının Ocak ayında artacağına işaret ediyor

ABD’de yerel hurda fiyatlarının Aralık ayı alımlarında yükseldiği gözlendi, ama piyasa kaynakları henüz fiyat artışlarının durmadığını belirtiyor.

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