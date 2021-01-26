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Tokyo Steel Utsunomiya tesisinin yerel hurda alış fiyatını bir günde 29$/mt düşürdü

Tokyo Steel bugün Utsunomiya tesisi için yerel hurda alış fiyatını tekrar, 3.000 JPY/mt (29$/mt) düşürdü.

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