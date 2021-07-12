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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel iki tesisi için hurda alım fiyatlarını düşürdü

Japonya’nın elektrikli ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, beş tesisinden üçü için hurda alım fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu.

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