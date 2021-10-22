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< Hurda ve Hammadde

Tayvanlı hurda alıcıları ihtiyaçlarını Avustralya’dan karşılıyor, Japonya’nın teklifleri hala çok yüksek

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvanlı hurda alıcıları ABD çıkışlı hurda alımlarına ek olarak, Japon ...

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