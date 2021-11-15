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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları aşağı yönlü hareket ederken Japonya çıkışlı hurda fiyatları sertçe düştü

Tayvan’da ithal hurda fiyatları aşağı yönlü hareket ederken, özellikle Japonya çıkışlı hurda tekliflerinin sertçe düştüğü gözlendi.

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