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Tayvan’da hurda fiyatları sabit kaldı ve artabilir, sevkiyat sorunları satışları zorluyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Tayvan’da ithal hurda fiyatları çok küçük değişiklikler gösterdi.

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