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Tayvan’da hurda fiyatları Asya’da talebin azalması ve kötüleşen görünüm sonucu geriledi

Tayvan’da ithal hurda fiyatları, Japonya ve ABD’den tedarikçilerin sürekli indirim teklif etmesi sonucu sertçe geriledi.

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