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Suudi Arabistan’da yerel hurda fiyatları düştü

Suudi Arabistan’da Kasım ayı alımları için yerel hurda fiyatları düştü.

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