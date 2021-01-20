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St. Petersburg merkezli hurda ihracatçıları alım fiyatlarını daha da artırdı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki ihracatçıların hurda alım fiyatları daha da arttı.

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