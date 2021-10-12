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< Hurda ve Hammadde

Shagang hurda arzındaki azalma nedeniyle hurda alım fiyatlarını 15,5$/mt artırdı

Shagang Group, bugün itibarıyla, hurda alım fiyatlarını 100 RMB/mt (15,5$/mt) artırarak hurda akışını artırma ihtiyacı duyduğunu gösterdi.

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