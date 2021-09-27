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< Hurda ve Hammadde

Shagang hurda alım fiyatlarını 7,7$/mt artırdı

Shagang Group, bu ayın ortasından itibaren düşüşe geçen hurda akışının ardından hurda alımını artırma ihtiyacı duyduğunu gösterdi.

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