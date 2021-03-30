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Rusya’da hurda alım fiyatları artmaya devam etti

Rusya’daki çelik üreticileri yerel hurda alım fiyatlarını bu hafta önemli ölçüde artırdı.

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