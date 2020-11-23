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Rus hurda ihracatçıları yerel alım fiyatlarını bir kez daha yükseltti

Rusya hurda piyasasında beklentiler iyimser olmaya devam ediyor.

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