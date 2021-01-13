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Portland bölgesinde rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları güçlü kaldı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’nin Portland bölgesinde rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları 356-391$/mt aralığından duyuluyor.

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