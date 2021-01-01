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< Hurda ve Hammadde

Piyasa kaynakları: ABD’de Nisan ayı hurda fiyatlarının nasıl seyredeceğini bekleyip göreceğiz

SteelOrbis’in geçen hafta yayınladığı raporda, ABD’de Nisan hurda fiyatlarına yönelik çeşitli görüşler olduğu gözleniyordu.

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