﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Philadelphia’da rıhtımda teslim hurda fiyatları düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’nin Philadelphia limanında HMS I/II 80:20 kalite hurda için rıhtımda teslim fiyatlar düşüş gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.