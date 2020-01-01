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< Hurda ve Hammadde

Philadelphia’da rıhtımda teslim hurda fiyatları artmaya devam ediyor

ABD’nin Philadelphia limanında HMS I/II 80:20 kalite hurda için rıhtımda teslim fiyatlar yaklaşık 376$/mt seviyesinde duyuluyor.

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