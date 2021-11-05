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Philadelphia’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’nin Philadelphia limanında HMS I/II 80:20 kalite hurda için rıhtımda teslim ...

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