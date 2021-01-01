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Philadelphia ve New York’ta rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

ABD’nin Philadelphia ve New York limanlarında HMS I/II 80:20 kalite hurda için rıhtımda teslim fiyatlar 361-366$/mt aralığında duyulmaya başladı.

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