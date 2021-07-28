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< Hurda ve Hammadde

Pakistanlı hurda alıcıları kademeli bir şekilde piyasaya dönüyor

Pakistan’da ithal hurda satışları bu hafta, tüccarların ve üreticilerin, piyasaya kademeli bir şekilde dönmesi nedeniyle durgundu.

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