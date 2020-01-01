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< Hurda ve Hammadde

Pakistanlı alıcılar iç piyasadaki arz sıkıntısı nedeniyle artan ithal hurda fiyatlarını kabul etti

Pakistan’dan konteyner bazlı ithal değirmen hurdası teklifleri bu hafta, Türkiye hurda piyasasındaki artış trendini takiben sertçe yükseldi.

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