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Pakistan’da hurda fiyatlarındaki artış hız kazandı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Pakistan’da hurda fiyatlarında gözlenen artış hız kazandı.

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