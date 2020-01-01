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Küresel talep Pakistan’a verilen ithal değirmen hurdası tekliflerini yükseltti

Geçtiğimiz hafta boyunca, Pakistan’da ithal değirmen hurdası teklifleri, küresel piyasadaki durumdan destek alarak yükselmeye devam etti.

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