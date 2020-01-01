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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da hurda alımları durdu, beklentiler olumsuz

Çin’de çelik piyasasındaki hızlı düşüş trendi Pakistanlı alıcıların yeni hurda bağlantılarına karşı daha temkinli olmasına yol açtı

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