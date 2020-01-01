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Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları netleşti

ABD’nin güneydoğusunda hurda ticareti hala devam ediyor. Ancak Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları “çoğunlukla netleşti”.

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