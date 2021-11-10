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< Hurda ve Hammadde

Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları güçlü talep sebebiyle sertçe arttı

Geçtiğimiz hafta ABD’de Ohio Vadisi hurda fiyatlarının HMS hurda için 51$/mt, P&S hurda için 51$/mt, değirmen hurdası için ...

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