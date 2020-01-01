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< Hurda ve Hammadde

Los Angeles’ta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları yatay seyretti

Los Angeles limanlarındaki konteyner bazlı rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları, geçen hafta kaydedilen seviyeye kıyasla yatay seyretti.

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