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Los Angeles’ta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları haftalık bazda arttı

Los Angeles limanlarındaki konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda teklifleri 275$/mt FAS seviyesinde duyuluyor.

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