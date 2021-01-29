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Los Angeles’ta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

Los Angeles limanlarındaki konteyner bazlı rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları şu anda 340-350$/mt FAS aralığında duyuluyor.

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