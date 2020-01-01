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Los Angeles’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

ABD’nin Los Angeles bölgesinde rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları bu ayın ilk haftasından beri yatay seyrediyor.

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