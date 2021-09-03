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Los Angeles’da konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları haftalık bazda arttı

ABD’nin Los Angeles limanlarında konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları yaklaşık 400-405$/mt FAS aralığında duyulmaya başladı.

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