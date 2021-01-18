﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Küresel pik demir ticareti üreticiler ile alıcılar arasındaki fikir ayrılığı nedeniyle durdu

Pik demir üreticileri ile müşteriler arasındaki fikir ayrılığı, Aralık ayından beri küresel pazarda spot ticaretinin durmasına yol açtı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.