﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Küresel pik demir tedarikçileri iyimser, BDT’den yapılan son satışlarda fiyatlar arttı

BDT merkezli pik demir üreticileri, fiyatlarını daha da yükseltmek isteyerek distribütörlere küçük tonajlı satışlar yapmaya odaklandı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.