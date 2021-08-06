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Küresel pik demir piyasası Brezilya’dan ABD’ye yapılan yeni bağlantıyla geriledi

Brezilya’dan ABD’ye yapılan son bağlantıyla birlikte, küresel pik demir piyasasında Temmuz başından beri devam eden sessizlik bozuldu.

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