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Japonya çıkışlı hurda fiyatları Kanto ihalesiyle birlikte güçlendi

Japonya çıkışlı hurda fiyatları toparlanma sinyalleri gösterdi.

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