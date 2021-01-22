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Japonya çıkışlı hurda fiyatları arzın artmasıyla düştü, yerel piyasa zayıfladı

Japonya çıkışlı hurda fiyatları arzın gözle görülür oranda yükselmesi nedeniyle hızla düşerken, yerel talep zayıflayarak fiyatları aşağı çekti.

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