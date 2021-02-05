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Japon hurda ihracatçıları fiyatlarını yükseltti, düşük satışlardan dolayı geri çekildi

Bu hafta Japon hurda ihracatçıları ülkede liman fiyatlarının toparlanması sebebiyle tekliflerini yükseltti.

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