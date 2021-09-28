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< Hurda ve Hammadde

İzmir merkezli bir üretici daha yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Dün iki üreticinin açıkladığı fiyat artışlarının ardından bugün İzmir’de faaliyet gösteren bir üretici daha yerel hurda alım ...

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