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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da hurda tedarikçileri ile yerel üreticiler arasında çekişme başlıyor

İtalya hurda piyasasında fiyatlar 27 Ekim’e kıyasla yalnızca hafifçe düşüş gösterdi ancak piyasada büyük bir belirsizlik mevcut.

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