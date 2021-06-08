﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

İtalya’da hurda fiyatları kısıtlı arz nedeniyle güçlü seyretti

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, İtalya iç piyasasında hurda fiyatları güçlü seyretti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.