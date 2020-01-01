﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

İtalya’da hurda fiyatları artıyor

İtalya’da iç piyasaya verilen hurda fiyatları, talebin iyi seviyede yer almasının ve arzın düşük seyretmesinin desteğiyle yükseliyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.